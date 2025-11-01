La guerra al narcotraffico non è solo il Venezuela Il commento di D’Anna

Ai narcos fanno il solletico le battaglie navali e i blitz contro il pur spregevole dictador venezuelano Nicolàs Maduro ed il Presidente della Colombia Gustavo Pedro accusato da Donald Trump di essere la foglia di fico, anzi di coca, dei narcotrafficanti. Dalla cocaina all’eroina alle droghe sintetiche, il traffico internazionale di stupefacenti ha un fatturato annuo stimato per difetto in trilioni di dollari, ovvero di svariati miliardi di miliardi di dollari. Un business stratosferico, inimmaginabile, cogestito in occidente dalla ‘ndrangheta, dai narcos colombiani e dai cartelli messicani e nel sud est asiatico dai signori dell’oppio, in grado di assorbire e di scansare corrompendo e uccidendo ogni tipo di offensiva investigativa, giudiziaria, legislativa e perfino militare. 🔗 Leggi su Formiche.net