La guerra al narcotraffico non è solo il Venezuela Il commento di D’Anna
Ai narcos fanno il solletico le battaglie navali e i blitz contro il pur spregevole dictador venezuelano Nicolàs Maduro ed il Presidente della Colombia Gustavo Pedro accusato da Donald Trump di essere la foglia di fico, anzi di coca, dei narcotrafficanti. Dalla cocaina all’eroina alle droghe sintetiche, il traffico internazionale di stupefacenti ha un fatturato annuo stimato per difetto in trilioni di dollari, ovvero di svariati miliardi di miliardi di dollari. Un business stratosferico, inimmaginabile, cogestito in occidente dalla ‘ndrangheta, dai narcos colombiani e dai cartelli messicani e nel sud est asiatico dai signori dell’oppio, in grado di assorbire e di scansare corrompendo e uccidendo ogni tipo di offensiva investigativa, giudiziaria, legislativa e perfino militare. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
Escalation di tensione, nella guerra di Trump al #narcotraffico. Washington avrebbe già scelto gli obiettivi per un’imminente ondata di raid in territorio venezuelano. #Maduro avrebbe chiesto aiuto alla Russia di Putin. #Tg1 Giorgio Demetrio - facebook.com Vai su Facebook
Rio in fiamme: la guerra urbana contro il narcotraffico ilmetropolitano.it/2025/10/29/rio… #ilmetropolitano - X Vai su X
Guerra al narcotraffico, Wsj: "Usa pronti a colpire il Venezuela". Ma Trump smentisce - Dopo settimane di attacchi – definiti "inaccettabili" dall'Onu – da parte del Pentagono contro presunte "navi della droga" al largo del Venezuela e della Colombia, che hanno provocato la ... Segnala finanza.repubblica.it
Trump dichiara guerra ai narcos: incrociatori al largo del Venezuela - E gli obiettivi sono stati ben definiti: le basi in cui i narcos nascondono la propria attività. Secondo ilmessaggero.it
Cosa vuole davvero Trump dal Venezuela: in campo navi da guerra, bombardieri B-52 e la Cia - Gli Stati Uniti hanno messo in piedi il più grande dispiegamento di forze militari in quell'area ... Secondo ilmessaggero.it