La Guardia di Finanza sequestra oltre 1,2 miliardi alla holding del gruppo Campari Lagfin

AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di  sequestro preventivo  emesso dal Gip del Tribunale di Monza per un valore di oltre un  miliardo di euro  - esattamente 1.291.758.703 - nei confronti di una  holding di diritto lussemburghese  - LAGFIN S.C.A. -, per il reato di " dichiarazione fraudolenta  mediante altri artifici" e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L'indagine, sviluppata dal  Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una  verifica fiscale  nei confronti della holding che, a seguito di un'operazione straordinaria di " fusione per incorporazione ", ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di  Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

