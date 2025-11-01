La Guardia di Finanza sequestra oltre 1,2 miliardi alla holding del gruppo Campari Lagfin

AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Monza per un valore di oltre un miliardo di euro - esattamente 1.291.758.703 - nei confronti di una holding di diritto lussemburghese - LAGFIN S.C.A. -, per il reato di " dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L'indagine, sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding che, a seguito di un'operazione straordinaria di " fusione per incorporazione ", ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Guardia di Finanza sequestra oltre 1,2 miliardi alla holding del gruppo Campari. Lagfin...

