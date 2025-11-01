La gioventù in marcia | il Blocco Studentesco sfila nel cuore di Cagliari

Cagliari, 1 nov – Nel centro del capoluogo sardo è andata in scena una prova di forza politica e organizzativa che ha smentito un luogo comune durato anni: non esistono “zone vietate” dove la gioventù identitaria non possa entrare. La prima marcia identitaria a Cagliari. Il Blocco Studentesco ha guidato per la prima volta a Cagliari una marcia compatta di circa duecento ragazze e ragazzi arrivati dal Sud e dalle Isole, attraversando il centro cittadino con bandiere e slogan – inclusi striscioni identitari e cori contro la precarietà studentesca – lungo un percorso autorizzato che ha toccato l’area di piazza Repubblica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

