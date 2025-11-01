La Gerald R Ford punta ai Caraibi Gli Stati Uniti rafforzano la pressione su Maduro

Articolo in aggiornamento La portaerei USS Gerald R. Ford, la più moderna e imponente unità della Marina americana, è in rotta verso la regione accompagnata da tre navi da guerra. Secondo fonti del Pentagono, la mossa risponde alla necessità di rilevare, monitorare e interrompere attività illecite che minacciano la sicurezza nazionale, ma analisti e osservatori internazionali ritengono che l’operazione rifletta obiettivi più ampi e politicamente sensibili. La Gerald R. Ford, con a bordo oltre quattromila militari e un contingente di caccia e aerei da sorveglianza, ha lasciato il porto croato di Split alla fine di ottobre per essere ridispiegata nell’area caraibica, sotto il comando dello United States Southern Command. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

