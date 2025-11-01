Una mattina vi svegliate, come ogni giorno presto, pronti ad accendere i computer, controllare i conti della vostra azienda e pubblicare sui social il nuovo prodotto. Ma qualcosa non va. Il primo segnale è il telefono: vi chiede di accedere di nuovo all’account aziendale, ma la password non funziona. Tentate il recupero: il sistema risponde che l’account non esiste più. Accedete al portale aziendale: la schermata resta ferma un istante, poi appare un messaggio che non avevate mai visto: “Il profilo è temporaneamente sospeso per motivi di conformità normativa”. Cliccate “Assistenza”, ma la pagina non si apre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La garanzia della nostra esistenza digitale dipende dagli Stati Uniti