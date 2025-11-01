Primo posto in classifica insieme a Maccan Prata e Atlanta Grosseto, quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio), dieci punti in classifica e tanta curiosità e convinzione per la Futsal Cesena che comunque ha come obiettivo primario quella salvezza che la scorsa stagione arrivò a due giornate dal termine. E per continuare a crescere oggi, alle 16, l’impegno sarà in trasferta a Pordenone contro una formazione che ha raccolto otto punti e si trova a metà classifica. Per la Futsal, che ha sempre disputato prestazioni convincenti, l’unica sconfitta è stata rimediata in casa (2-0) alla prima giornata contro il Padova in un mare di rammarico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Futsal a Pordenone per restare in vetta