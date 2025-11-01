La fusione nucleare scalda i motori degli investimenti Ed ecco chi vuole correre più veloce degli altri

L’Unione europea vuole rafforzare la propria autonomia nel settore energetico e investe anche nella fusione per non rimanere indietro a Stati Uniti e Cina. La Germania è il paese con più startup, ma anche l’Italia sta svolgendo un ruolo importante. 🔗 Leggi su Wired.it

