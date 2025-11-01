La fuga di Elia Del Grande dalla comunità Cadrezzate ripiomba nell' incubo Ecco chi è l’autore della strage dei fornai del 1998

Cadrezzate (Varese), 1 novembre 2025 – La fuga dalla comunità di Castelfranco Emilia di Elia Del Grande – avvenuta questa notte – ha risvegliato nella comunità di Cadrezzate un incubo che era stato, a distanza di quasi 28 anni, rimosso, archiviato e dimenticato. Prima ancora della strage di Erba (2006), prima di quella compiuta da Erika e Omar a Novi Ligure (2001), quel che accadde la notte del 7 gennaio 1998 nella villetta di famiglia provocò un’ondata di choc ed emozione in tutto il Paese. Una famiglia perbene – artigiani figli di quella provincia lombarda operosa dove il lavoro è un’etica di vita – sterminata senza una ragione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga di Elia Del Grande dalla comunità, Cadrezzate ripiomba nell'incubo. Ecco chi è l’autore della “strage dei fornai” del 1998

