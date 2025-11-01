La Francia riscrive le leggi a letto Il consenso diventa revocabile
Oltralpe modificano il codice penale: per fare l’amore non serve soltanto ottenere il permesso preventivamente, l’approvazione può anche essere ritirata dopo. Sotto le lenzuola ci vuole un legale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
La giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi composta da Lyda Patitucci (Italia), Clément Rauger (Francia), Martin Rejtman (Argentina), Angel Sala (Spagna), Elisabetta Sgarbi (Italia) ha assegnato i riconoscimenti: ecco il verdetto del 41esimo Torino - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu apre al Parlamento: «Stop alle leggi senza voto» - Il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato davanti ai deputati che rinuncerà all'utilizzo dello strumento costituzionale che consente al governo di far approvare una legge senza voto ... Come scrive ilmessaggero.it