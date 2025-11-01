La Francia riscrive le leggi a letto Il consenso diventa revocabile

Oltralpe modificano il codice penale: per fare l’amore non serve soltanto ottenere il permesso preventivamente, l’approvazione può anche essere ritirata dopo. Sotto le lenzuola ci vuole un legale. 🔗 Leggi su Laverita.info

