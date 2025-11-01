Lunedì 3 novembre Nella casa di montagna dove si nascondono, Bahar e Sarp preparano la colazione insieme ai figli. Fanno finta di andare d’accordo, ma la situazione è tesa e peggiora ulteriormente quando Bahar scopre che il caricabatterie del telefono non funziona e il telefono è ancora scarico. Martedì 4 novembre Bahar decide di uscire da sola per comprare un caricabatterie. Ceyda, consolata da Hatice e poi anche da Jale, rimpiange di non aver dimostrato il suo affetto a Yeliz quando era ancora in vita. Mercoledì 5 novembre Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di andare alla casa in montagna, ignorando i suggerimenti del padre, Suat, e della sua guardia del corpo Munir. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - La forza di una donna trame dal 3 all’8 Novembre 2025