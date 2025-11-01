La Forza di una Donna anticipazioni dal 3 all’8 novembre 2025 | Bahar costretta a convivere con Piril

© US Mediaset Una convivenza forzata con Piril attende Bahar nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Preoccupata da un ipotetico riavvicinamento tra la donna e il marito Sarp, Piril decide infatti di raggiungere, insieme ai gemelli Alì e Ümer, la casa di montagna dove l’uomo ha portato Bahar e i piccoli Nisan e Doruk per proteggerli dalle grinfie di Nezir Korkmaz. Una scelta che genera diversi momenti di tensione. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato, con una maxi puntata di due ore, alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

