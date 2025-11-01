La forza di parlare l' importanza di essere ascoltati | nasce ' Scor cun me' uno spazio per ritrovare sé stessi

Non sai a chi confidare un problema? Vuoi condividere una preoccupazione? Ti vergogni di parlare con un tuo familiare di un disagio che ti attanaglia? Ora c'è la possibilità di parlare con un esperto senza alcun tipo di impegno. Si chiama "Scor cun me" (in dialetto parla con me) il progetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli Fanpage.it. . “Fermati voglio solo parlare”, continuava a ripetere mentre bloccava l’ex in auto. “Mi gridava di non avere paura, ma batteva contro la macchina con una forza che mi faceva tremare” racconta la donna. L’aggressione è stata interrotta dal be - facebook.com Vai su Facebook

Oliviero Toscani: essere forti significa continuare a porsi domande - In un momento in cui appare fragile per via della malattia, Oliviero Toscani accetta di parlare del concetto di forza. Scrive ilfoglio.it

Giusy Ferreri all'ONU per parlare ai giovani: "Essere donne è un punto di forza. Siamo luce, brilliamo" - Poi ha sottolineato la grossa importanza che la musica ha avuto nella sua vita e il forte impegno, che ha dovuto mostrare in un mondo prevalentemente maschile: "La musica è sempre stata parte della ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Nayt e "Lettera Q": "La scrittura è fondamentale. Essere rapper oggi? Forza incredibile" - Un nuovo album in cui si sente il bellissimo suono del pianoforte e il ticchettio della macchina da scrivere. Si legge su tg24.sky.it