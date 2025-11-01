La Fiera lancia l’assalto al ponte Evento clou nel doppio festivo A Natale esodo a San Domenico
Metti una domenica tra i banchi dell’ Antiquaria. Può accadere di curiosare tra gli oggetti del passato e ritrovarsi al centro di una fiction cinese. è la "sorpresa" che arricchisce l’offerta di novembre, insieme al red carpet dal gusto retrò: dandy protagonisti per aiutare l’istituto Thevenin. Ma si sa, la fiera di novembre è anche lo snodo per l’appuntamento di dicembre. Che va a braccetto con la Città di Natale, ormai dietro l’angolo. Si parte il 15 novembre, e il fine settimana, anticipano alcuni ristoratori del centro, è già sold out. Prenotazioni che impongono il doppio turno di tavoli, con l’incubo "di trovare personale: è ormai un problema con il quale facciamo i conti; le persone non vogliono lavorare sabato e domenica e noi ogni volta dobbiamo fare i salti mortali per comporre la squadra di lavoro" dice un ristoratore del centro: in una mano tiene l’elenco delle prenotazioni per pranzi e cene; dall’altra l’elenco dei numeri di camerieri e chef da contattare per assicurare la copertura del servizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
