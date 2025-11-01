La Fiera dell' odio di Francoforte

Il declino dell'Occidente si misura anche dalla crisi della sua cultura e dalla crescente influenza di tradizioni di pensiero che contrastano e negano i nostri valori. La messa in discussione della libertà di espressione nelle università, sui social network e, più in generale, negli spazi pubblici è in tal senso emblematica, così come la diffusione di sentimenti antioccidentali. Veicolo di queste tendenze è stata negli ultimi anni l'editoria con le principali case editrici che hanno assecondato le mode del momento pubblicando libri che ricalcavano le istanze woke, della cancel culture e politicamente corretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fiera (dell'odio) di Francoforte

