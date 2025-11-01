La fiducia lo spettro di Sassuolo la notte a pensare | Vieira i retroscena di un addio

L'allenatore francese sembrava destinato a giocarsi l’ultima chance contro il Sassuolo, il club e lo spogliatoio erano con lui, poi il dietrofront. Nel match salvezza Criscito in panchina con Murgita, che ha il patentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La fiducia, lo spettro di Sassuolo, la notte a pensare: Vieira, i retroscena di un addio

Dionisi incassa la fiducia del Sassuolo: "Alle voci non ci faccio caso, ma ringrazio Carnevali" - E' questa una delle domande a cui ha risposto Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della ... m.tuttomercatoweb.com scrive