La famiglia che vive nei boschi di Chieti senza acqua corrente ed elettricità | I nostri figli sono felici

Si chiamano Catherine Birmingham, australiana 45enne, e Nathan Trevallion, britannico di 51 anni. Vivono a Palmoli nel Vastese in provincia di Chieti con i loro tre figli in una ex casa colonica. Senza acqua, elettricità e contatti con gli altri. I tre minori (una bambina di otto anni e due gemelli di sei ) studiano con l’ unschooling. La loro storia è diventata di dominio pubblico nel settembre 2024, quando l’intera famiglia è finita all’ospedale per un’intossicazione da funghi. «Dopo aver acquistato la casa nei boschi limitrofi di Palmoli (Chieti), abbiamo installato dei pannelli solari per l’energia elettrica, prendiamo l’acqua dal pozzo e per riscaldarci abbiamo il camino. 🔗 Leggi su Open.online
