Erano circa 40 anni, se non di più, che l’ex chiesa di San Francesco era chiusa per cui, quando ieri si sono finalmente riaperte le porte, i primi ad affacciarsi al suo interno sono stati proprio gli elpidiensi, soprattutto di mezza età, impazienti e curiosi di ritrovare un luogo cui erano legati molti ricordi. Tutti con il naso in su ad ammirare, affascinati, i risultati di un intervento di recupero attento e rispettoso, eseguito con 1,5 milioni di fondi Pnrr dall’impresa Celi Costruzioni di Falerone per il restauro edile (con sistemazione delle volte e nuovo impianto di illuminazione), e da Angeloni Restauri di Castelfidardo per il restauro meticoloso di pitture, decorazioni, dipinti, dei pregevoli stucchi e delle opere lignee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ex chiesa riapre dopo 40 anni