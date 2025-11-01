La ex chiesa riapre dopo 40 anni

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano circa 40 anni, se non di più, che l’ex chiesa di San Francesco era chiusa per cui, quando ieri si sono finalmente riaperte le porte, i primi ad affacciarsi al suo interno sono stati proprio gli elpidiensi, soprattutto di mezza età, impazienti e curiosi di ritrovare un luogo cui erano legati molti ricordi. Tutti con il naso in su ad ammirare, affascinati, i risultati di un intervento di recupero attento e rispettoso, eseguito con 1,5 milioni di fondi Pnrr dall’impresa Celi Costruzioni di Falerone per il restauro edile (con sistemazione delle volte e nuovo impianto di illuminazione), e da Angeloni Restauri di Castelfidardo per il restauro meticoloso di pitture, decorazioni, dipinti, dei pregevoli stucchi e delle opere lignee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la ex chiesa riapre dopo 40 anni

© Ilrestodelcarlino.it - La ex chiesa riapre dopo 40 anni

Approfondisci con queste news

ex chiesa riapre dopoLa ex chiesa riapre dopo 40 anni - Conclusi i lavori iniziati grazie ai fondi europei del Pnrr, parata di autorità e tanti cittadini per San Francesco ... Scrive msn.com

ex chiesa riapre dopoRiapre la chiesa di Santa Caterina "sotto una nuova luce" - Dopo un mese di interventi mirati, la chiesa di Santa Caterina riapre le sue porte, pronta ad accogliere fedeli e visitatori con un volto rinnovato sabato 1° novembre. Secondo ilmonferrato.it

Roccascalegna, chiesa minacciata da frana riapre dopo restauro - Nel 2015 una frana aveva messo in pericolo lo sperone di roccia su cui poggia il Castello Medioevale di Roccascalegna, in provincia di Chieti. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Chiesa Riapre Dopo