La ex chiesa riapre dopo 40 anni
Erano circa 40 anni, se non di più, che l’ex chiesa di San Francesco era chiusa per cui, quando ieri si sono finalmente riaperte le porte, i primi ad affacciarsi al suo interno sono stati proprio gli elpidiensi, soprattutto di mezza età, impazienti e curiosi di ritrovare un luogo cui erano legati molti ricordi. Tutti con il naso in su ad ammirare, affascinati, i risultati di un intervento di recupero attento e rispettoso, eseguito con 1,5 milioni di fondi Pnrr dall’impresa Celi Costruzioni di Falerone per il restauro edile (con sistemazione delle volte e nuovo impianto di illuminazione), e da Angeloni Restauri di Castelfidardo per il restauro meticoloso di pitture, decorazioni, dipinti, dei pregevoli stucchi e delle opere lignee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
