“Ogni pezzo è molto personale e racconta qualcosa di me, ho chiamato 18 artisti diversi e ognuno rappresenta la mia voce”. Così Sick Luke racconta al Foglio il nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera inaugurato con Dopamina che porterà in scena giovedì 19 marzo 2026 sul palco del Fabrique di Milano per il suo primo concerto in assoluto. Il secondo album del producer romano classe ’94, uscito il 5 settembre, è balzato subito in cima alle classifiche: è il più venduto in CD, vinile e musicassetta e secondo nella classifica complessiva (dati FIMIGfK). Brani come Le donne, Money Machine e Da quando ci sei tu hanno collezionato milioni di visualizzazioni su TikTok, conquistando anche le vette delle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La “Dopamina” di Sick Luke, il producer che suona come un cantante