Monte San Savino, 1 novembre 2025 – Una disinfestazione nei giorni precedenti, poi la notte del malore. E al mattino, la tragedia. Una donna di 66 anni è morta nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Il marito, che ha accusato gli stessi sintomi, è stato soccorso e trasferito in ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la coppia avrebbe iniziato a sentirsi male durante la notte tra mercoledì e giovedì. La donna avrebbe accusato nausea e vomito, anche l’uomo avrebbe manifestato disturbi simili. Tutto si sarebbe sviluppato nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La disinfestazione, poi il malore. "Moglie morta a causa dei pesticidi", aperta un'inchiesta