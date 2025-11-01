La disinfestazione poi il malore Moglie morta a causa dei pesticidi aperta un’inchiesta

Monte San Savino, 1 novembre 2025 – Una disinfestazione nei giorni precedenti, poi la notte del malore. E al mattino, la tragedia. Una donna di 66 anni è morta nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Il marito, che ha accusato gli stessi sintomi, è stato soccorso e trasferito in ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la coppia avrebbe iniziato a sentirsi male durante la notte tra mercoledì e giovedì. La donna avrebbe accusato nausea e vomito, anche l’uomo avrebbe manifestato disturbi simili. Tutto si sarebbe sviluppato nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

