La democrazia in Italia corre un rischio | la mancanza di una sinistra credibile Al referendum sulla giustizia l’Italia civile vota Sì
Gli strepiti della sinistra - e di Elly Schlein più di tutti - con il ritornello dell’“allarme democratico” sono un vero e proprio ricostituente per il governo Meloni, pur attraversato da divisioni profonde su politica estera ed economia. La riforma della giustizia non è un bavaglio ai magistrati, né metterà il Pm sotto il tallone dell’esecutivo. Non è neppure quella riforma storica che vorrebbe far credere Meloni. Durata dei processi, sovraffollamento delle carceri, 48 nuove fattispecie di reato, sono tutti problemi che restano intatti. Il vero rischio per la democrazia è il vuoto pneumatico in cui si agita l’opposizione di sinistra L'articolo La democrazia in Italia corre un rischio: la mancanza di una sinistra credibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dalla Repubblica di Salò alla strategia della tensione, l'attacco alla Democrazia. Continuità e trasformazioni del neofascismo nell’Italia repubblicana. 15 novembre, ore 9.00 Sala Nicola Pistelli – Via Cavour 1, Firenze Un incontro di riflessione e approfond - facebook.com Vai su Facebook
DEMOCRAZIA A RISCHIO IN ITALIA? La democrazia in Italia è a rischio come in tutto l’Occidente. Un sondaggio SWG commissionato da Azione mostra che più di un terzo degli italiani vorrebbe una sospensione temporanea della democrazia per riuscire a ris - X Vai su X
Luigi Zanda: «Meloni sbaglia a seguire Trump. La democrazia in Italia non è a rischio, almeno per ora» - L’ex senatore Pd giudica «molto infelice» la frase della segretaria Elly Schlein sui rischi per lo stato di diritto «quando governa la destra». Scrive editorialedomani.it
Schlein accusa: "In Italia l’estrema destra al governo mette a rischio libertà e democrazia" - Al congresso del Partito socialista europeo, Elly Schlein ha pronunciato un duro atto d’accusa contro il governo italiano. Da globalist.it
Giorgia Meloni e Elly Schlein: La Battaglia per la Difesa della Democrazia in Italia - La controversia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein illumina le tensioni esistenti nella politica italiana, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo. Lo riporta notizie.it