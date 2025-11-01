Gli strepiti della sinistra - e di Elly Schlein più di tutti - con il ritornello dell’“allarme democratico” sono un vero e proprio ricostituente per il governo Meloni, pur attraversato da divisioni profonde su politica estera ed economia. La riforma della giustizia non è un bavaglio ai magistrati, né metterà il Pm sotto il tallone dell’esecutivo. Non è neppure quella riforma storica che vorrebbe far credere Meloni. Durata dei processi, sovraffollamento delle carceri, 48 nuove fattispecie di reato, sono tutti problemi che restano intatti. Il vero rischio per la democrazia è il vuoto pneumatico in cui si agita l’opposizione di sinistra L'articolo La democrazia in Italia corre un rischio: la mancanza di una sinistra credibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La democrazia in Italia corre un rischio: la mancanza di una sinistra credibile. Al referendum sulla giustizia l’Italia civile vota Sì