La cultura dell’auto d’epoca come patrimonio nazionale Scrive Girelli
Gli appassionati di moto e soprattutto auto storiche sono più numerosi di quanto si pensi: in Italia solo coloro che fanno capo all’Aai-Automotoclub Storico Italiano sono 350.000. L’ente riunisce in una Federazione le associazioni di cultori di auto e moto storiche con sede in Italia e promuove la valorizzazione e l’importanza culturale, storica e sociale della locomozione e motorizzazione storica legata agli aspetti del territorio, dell’arte, del costume, delle tradizioni. L’Asi – come recita il suo statuto – promuove attività atte a valorizzare l’apporto offerto dal veicolo storico nell’ambito sociale, della tecnica, del design e del costume. 🔗 Leggi su Formiche.net
