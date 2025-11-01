La Cuccagna al centro di Milano
Un tempo si chiamava via Porticata. Era la strada d'arrivo a Mediolanum da Placentia, praticamente la via Emilia. Da lì passarono Cesare per andare in Gallia, Traiano e Adriano per
Per la Prima Volta una squadra del centro SUD. ALLa finale del campionato italiano del Palo della cuccagna. Grandissima prestazione della squadra Associazione Madonna di San Fili Palo della cuccagna da Monteroni di Lecce. Grazie a tutto lo staff dell'Ass
dal 4 al 25 novembre "il rito del jazz" alla cascina cuccagna di milano con rusnak, gli aeronauts, falzone e andreoli - Nel mese di novembre sono quattro gli appuntamenti della rassegna organizzata dall'associazione culturale Musicamorfosi presso il ristorante Un posto a Milano: sul palco del Cuccagna Jazz Club si esib
Il mercoledì spettacolare di Cascina Cuccagna a Milano è una rassegna teatrale che coinvolge il pubblico.
LeCarrousel, mercato del fatto a mano e delle illustrazioni - 00, la Cascina Cuccagna di Milano (via Cuccagna 2/4 angolo via Muratori) torna a ospitare LeCarrousel, storico evento milanese dedicato al bello del fatto