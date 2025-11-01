La crosta terrestre si sta spezzando sotto il Pacifico | il fenomeno rilevato in una pericolosa zona sismica

I ricercatori hanno osservato cosa sta accadendo nella zona di subduzione di Cascadia, una delle più pericolose al mondo dal punto di vista del rischio sismico. Grazie ai dati raccolti da una nave da ricerca è emerso che la crosta terrestre sta finendo letteralmente in pezzi in quest'area del Pacifico. Cosa significa e qual è il rischio di potenti terremoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it