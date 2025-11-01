La Croce Rossa ' arruola' aspiranti volontari | si presenta il corso base di formazione
Il comitato della Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro ha organizzato un nuovo corso base per volontari. La serata di presentazione sarà mercoledì 5 novembre nella sede del comitato in via Maestri del lavoro d'Italia 210 a Forlimpopoli, per condividere informazioni sulle lezioni e i loro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
