La crisi del tech e la nuova ondata di tagli Da Panasonic a Epson e Microsoft le conseguenze su Milano
Milano – L’effetto dell’intelligenza artificiale, la concorrenza sempre più spinta nel settore, “politiche green” e la digitalizzazione che impatta sull’utilizzo e sulle vendite di dispositivi come le stampanti. Fattori che sono al centro di una nuova ondata di licenziamenti collettivi a Milano, decisi dall’altra parte del mondo con piani di riduzione del personale calati sull’Italia. Tagli di personale negli uffici, nel settore commerciale e amministrativo, con l’incognita Amazon, perché il colosso fondato da Jeff Bezos ha annunciato il taglio di 14mila colletti bianchi in tutto il mondo, che secondo l’agenzia Reuters potrebbero arrivare a 30mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
