La costumista di Springsteen - Liberami dal nulla parla delle giacche più iconiche del Boss

Bruce Springsteen ha indossato, nel corso della sua vita, una quantità incredibile di giacche straordinarie. Pelle rovinata dal tempo. Denim pieno di storie. Tutte perfette, nessuna dimenticabile. In Springsteen - Liberami dal nulla, la costumista Kasia Walicka-Maimone ha dovuto capire che cosa rende quei capi così vivi. Non «vivi da cosplay da rockstar», ma «vivi come se fosse appena uscito da un concerto dell’81». «È un processo per trovare il linguaggio giusto», mi racconta su Zoom. Indossa una maglietta di Zero Day, un thriller politico con Robert De Niro a cui ha lavorato anche lei. «Il modo in cui i vestiti si adattavano al suo corpo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La costumista di Springsteen - Liberami dal nulla parla delle giacche più iconiche del Boss

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vivi la potenza della musica sullo schermo più grande possibile. SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, con Jeremy Allen White, è al cinema ora. - facebook.com Vai su Facebook

Quando Bruce Springsteen era depresso e si chiuse in cameretta a scrivere canzoni: la storia di Nebraska, il disco che ha ispirato “Liberami dal nulla” - Quando Bruce Springsteen era depresso e si chiuse in cameretta a scrivere canzoni: la storia di Nebraska, il disco che ha ispirato "Liberami dal nulla" ... Come scrive unita.it

Springsteen: Liberami dal nulla, la nostra intervista con Bruce Springsteen e il regista Scott Cooper - La nostra intervista a Bruce Springsteen e al regista Scott Cooper a ridosso dell'uscita al cinema di Springsteen: Liberami dal nulla ... Si legge su bestmovie.it

Springsteen – Liberami dal nulla: la storia vera dietro il biopic con Jeremy Allen White - Scopri la storia vera dietro al film Springsteen – Liberami dal nulla, l'album Nebraska e il periodo più oscuro nella vita del Boss. Come scrive cinefilos.it