Calde, avvolgenti e che ci fanno sentire protette. Oltre che perfette per creare la giusta atmosfera cozy che tutte noi ci meritiamo durante le stagioni più fredde, ovvero autunno e inverno. Stiamo parlando quella che è destinata a diventare la nostra compagna di serate e giornate casalinghe, la “mai più senza” della nostra casa: la coperta con cappuccio. Del resto, se ci pensiamo bene, non ci capita già di girare per gli ambienti domestici con una coperta addosso? Ecco, che queste indispensabili compagne di casa si trasformano e aggiungono maniche o cappuccio (o uno di questi due elementi) e diventano la coccola calda da indossare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La coperta con cappuccio è la cosa più cozy dell’autunno. E non vorrai smettere di indossarla