La conquista online spacciandosi per un soldato e si fa inviare 2mila euro con la scusa di un pacco alla dogana | denunciato 26enne

Livornotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spacciato per un militare statunitense in missione e, dopo aver conquistato la fiducia di una 40enne di Bibbona conosciuta tramite un’applicazione, è riuscito a farsi inviare 2mila euro. Le sue azioni però sono state interrotte dai carabinieri che hanno denunciato per truffa un 26enne. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Conquista Online Spacciandosi Soldato