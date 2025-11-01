La conquista online spacciandosi per un soldato e si fa inviare 2mila euro con la scusa di un pacco alla dogana | denunciato 26enne

Si è spacciato per un militare statunitense in missione e, dopo aver conquistato la fiducia di una 40enne di Bibbona conosciuta tramite un’applicazione, è riuscito a farsi inviare 2mila euro. Le sue azioni però sono state interrotte dai carabinieri che hanno denunciato per truffa un 26enne. 🔗 Leggi su Livornotoday.it