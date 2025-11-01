Per fare spazio alla Tosca, Peter Gomez riduce e anticipa La Confessione. Questa settimana il programma di interviste, in onda alle 20.10 del sabato di Rai 3, ospiterà una singola confessione. Le anticipazioni del 1º novembre 2025. Sarà quella di Luciana Castellina, militante comunista, femminista, più volte deputata ed europarlamentare, tra i fondatori de Il Manifesto, che racconterà la sua vita all’insegna della grande Storia e la sua infanzia segnata dalla seconda guerra mondiale. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Confessione ospita stasera Luciana Castellina