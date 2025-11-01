Sarà una Colligiana con l’acqua quasi alla gola, quella che domani, a partire dalle 14.30, affronterà al ‘Gino Manni’ il Sansovino, in un match valido per l’ottava giornata del Girone B dell’Eccellenza Toscana. Solo un mese fa, nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare che la squadra biancorossa si sarebbe potuta trovare in simili condizioni, visto l’inizio di stagione da rullo compressore che aveva vissuto: sei vittorie nelle prime sei partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Poi, lo schianto: qualcosa si è spezzato di colpo nella squadra allenata da mister Marco Guidi, che nel mese di ottobre ha messo in fila quattro sconfitte consecutive, che dalla prima posizione l’hanno ricacciata ai limiti della zona play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Colligiana non può più sbagliare. Domani delicata sfida al Sansovino