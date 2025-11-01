La cocaina corre su whatsapp | come funziona il delivery di droga a Milano dove un pusher guadagna anche 7mila euro a settimana

Il mercato milanese della droga si regge su un equilibrio sottile, dove domanda e offerta si incontrano con precisione matematica. All’ombra della Madonnina si trova di tutto, ma è la cocaina a dominare la scena. Anche in questo ambito servono i contatti giusti. Serve la persona adatta, o meglio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Due quintali di droga tra hashish e cocaina purissima erano pronte per la distribuzione nelle piazze della Capitale - facebook.com Vai su Facebook

Potato e cocaina, a Napoli lo spaccio corre sull’app cinese e si paga in bitcoin - 0: così le organizzazioni criminali convertono le criptovalute in cash e usano prestanome con portafogli di valute virtuali ... Si legge su napolitoday.it

Cocaina a domicilio a Roma, come funziona lo spaccio della droga nelle lattine di bibite gassate - Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto e arrestato una spacciatrice sessantunenne durante un posto di blocco in Corso ... Secondo fanpage.it