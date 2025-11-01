La chiesa di Primaluna perde pezzi bullone rompe l' auto del parroco

Paura a Primaluna. Un bullone di ferro è precipitato sabato mattina dal campanile della chiesa prepositurale dei SS Pietro e Paolo. L'elemento metallico, probabilmente parte del sistema delle campane, si è staccato per cause ancora da accertare dalla sommità del campanile della chiesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

