La chiesa di Primaluna perde pezzi bullone rompe l' auto del parroco

Leccotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Primaluna. Un bullone di ferro è precipitato sabato mattina dal campanile della chiesa prepositurale dei SS Pietro e Paolo. L'elemento metallico, probabilmente parte del sistema delle campane, si è staccato per cause ancora da accertare dalla sommità del campanile della chiesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La chiesa di Primaluna perde pezzi, bullone rompe l'auto del parroco - Un bullone di ferro è precipitato sabato mattina dal campanile della chiesa prepositurale dei SS Pietro e Paolo. Si legge su leccotoday.it

Primaluna, si stacca un bullone dal campanile e colpisce l’auto del parroco -  Il prevosto tira un sospiro di sollievo: “L’importante è che non si sia fatto male nessuno'' ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Primaluna Perde Pezzi