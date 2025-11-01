La chat delle femministe | insulti a Mattarella e Segre Tre indagate per stalking

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 novrembre 2025 – Circa la mortificante vicenda della chat che riguarda le tre attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, ora indagate per stalking e diffamazione, provo una gran tristezza. Mi infastidisce tutto, forma e contenuto; anche la pubblicazione dei contenuti, alimentando un voyeurismo sempre più esasperato, il diritto di entrare in ogni momento nel privato di ciascuno, giudicarlo e condannarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Io della gogna pubblica e dei tribunali del popolo non ne posso più. Degli aspetti giudiziari si occuperà la procura. Quelli etici e politici (nel senso della polis ) mi impongono, però, una riflessione che riguarda l’uso del potere, se esista un modo diverso di intenderlo da parte di uomo o una donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

