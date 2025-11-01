La chat del commando femminista | fiumi di insulti e offese da Murgia a Segre Tre indagate per stalking e diffamazione

Il pm: «Gogna digitale». Vagnoli accusa Selvaggia Lucarelli di aver usato metodi «fascisti» per «punire i nemici». Nelle conversazioni anche insulti a Cecilia Sala nei giorni in cui era in cella in Iran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La chat del commando «femminista»: fiumi di insulti e offese, da Murgia a Segre. Tre indagate per stalking e diffamazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Qui alcuni momenti del Concerto live TizianaPioggia + Commando! Che serata Grazie sempre a Enrico Latino per gli scatti! - facebook.com Vai su Facebook

Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte accusate di stalking e diffamazione, le chat «femministe» al veleno: insulti a Murgia, Segre, Mattarella - Selvaggia Lucarelli ha pubblicato alcuni estratti delle chat che per il pm costituiscono una «gogna digitale». Secondo corriere.it