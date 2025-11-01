La canzone d' autore è l' eremo esistenziale di Andrea Laszlo De Simone
In tanti ci siamo accorti di Andrea Laszlo De Simone ascoltando lo stravagante e bellissimo singolo “Vivo”. E in molti ci siamo innamorati della sua personale concezione musicale, che conteneva cose che non ascoltavamo (e non ci suggestionavano) dai tempi migliori di Franco Battiato, prima della sua trasversale santificazione. Ma finora Laszlo (come si fa a prescindere dal chiamarlo così?) è diventato molto più popolare in Francia che in Italia, sia per i suoi dischi che precedono questo nuovo – “Una lunghissima ombra” – sia per il consistente premio César, l’Oscar francese, assegnatogli nel 2024 per la colonna sonora di “Le Règne animal”, film diretto dallo sceneggiatore transalpino Thomas Cailley e ancora inedito da noi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
