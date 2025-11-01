La bufala di Jannik Sinner che rifiuta di partecipare alla Pride Night del tennis
Dopo i trionfi sul campo e con l’ ATP Finals 2025 alle porte, sui social tornano a circolare bufale su Jannik Sinner. L’ultima sostiene che il tennista avrebbe rifiutato di partecipare alla “Pride Night” del tennis, accusando l’evento di politicizzare lo sport. Ancora una volta si tratta di una fake news che mira a strumentalizzare la fama del campione per ottenere visualizzazioni e like. Per chi ha fretta. Jannik Sinner non ha mai rilasciato dichiarazioni contro la comunità LGBTQ+.. La notizia è nata sulla pagina Facebook “Tenis Hoy”, nota per diffondere bufale sul tennis e riportata da pagine altrettanto dubbie. 🔗 Leggi su Open.online
