La bellezza perduta dalla Fiorentina di Pioli

Sulla imprevedibile agonia della Fiorentina grava una frase assassina. L’ha pronunciata Stefano Pioli ancora prima di cominciare la stagione. “Allegri non ci ha messo tra le candidate in Champions? L’ho scritto sulla lavagna degli spogliatoi”. Da queste parole è cominciata la travagliatissima vicenda viola. Perché le parole sono molto più importanti di quello che si pensa, soprattutto se non si calcola il contesto. L’ambizione è una bella cosa se la maneggi con cura, osservando l’ambiente i cui la esprimi, i quadri alle pareti, la vernice sui muri, la moquette, altrimenti ti si ritorce contro, anestetizzando tutte le ipotetiche virtù. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La bellezza perduta dalla Fiorentina di Pioli

