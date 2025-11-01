La bellezza per la pace Il messaggio spirituale | | Ritrovare l’armonia e creare un nuovo mondo

Nella luce chiara che attraversa le sale della Villa Reale, Michelangelo Pistoletto osserva in silenzio il riflesso delle proprie opere. Sembra quasi un dialogo antico, quello tra l’artista e gli spazi neoclassici progettati da Giuseppe Piermarini: un dialogo che continua oggi con UR-RA (Unity of Religions – Responsibility of Art), unendo arte e spiritualità. Non è la prima volta che il maestro biellese espone qui. Nel 2015 aveva costruito un tempio di rifiuti elettronici - lavatrici, cestelli, frigoriferi - in “I Temp(l)i cambiano“: un monumento al riciclo, alla rinascita delle cose e delle idee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bellezza per la pace. Il messaggio spirituale:: "Ritrovare l’armonia e creare un nuovo mondo"

