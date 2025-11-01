La bella vita dei rapinatori di Gallizioli tra Milano e relax sul Garda è finita | arrestati
È finita nel primo mattino di oggi, sabato 1° novembre, la latitanza dei presunti responsabili della rapina fatta nell’abitazione del noto imprenditore trentino Eugenio Gallizioli, catturati dai carabinieri del nucleo investigativo di Trento.Arancia Meccanica e le indaginiComplessa l’indagine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non vorrete mica perdervi l'ultimo appuntamento di ottobre!?!?! Bella Vita La cena dove si balla - facebook.com Vai su Facebook
"#bellavita" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X