La bella vita dei rapinatori di Gallizioli tra Milano e relax sul Garda è finita | arrestati

Trentotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita nel primo mattino di oggi, sabato 1° novembre, la latitanza dei presunti responsabili della rapina fatta nell’abitazione del noto imprenditore trentino Eugenio Gallizioli, catturati dai carabinieri del nucleo investigativo di Trento.Arancia Meccanica e le indaginiComplessa l’indagine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

