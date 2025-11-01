La bella vita dei rapinatori di Gallizioli tra Milano e relax sul Garda è finita | arrestati
È finita nel primo mattino di oggi, sabato 1° novembre, la latitanza dei presunti responsabili della rapina fatta nell’abitazione del noto imprenditore trentino Eugenio Gallizioli, catturati dai carabinieri del nucleo investigativo di Trento.Arancia Meccanica e le indaginiComplessa l’indagine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Tre sospetti arrestati per la rapina all'imprenditore Gallizioli: i dettagli dell'operazione - I Carabinieri hanno identificato e catturato i responsabili della rapina in villa ai danni dell'imprenditore Gallizioli, recuperando con successo i beni rubati. Segnala notizie.it