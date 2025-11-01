La beffa di Hannoun daspo a Milano e lui riparte da Sesto Prove di partito islamista
Mohammad Hannoun ci riprova e sfida il Viminale. La settimana scorsa aveva ricevuto da parte della Questura del capoluogo lombardo il daspo per aver, tra le altre cose, inneggiato in piazza alla cosiddetta legge del taglione, secondo cui “chi uccide va ucciso”. Il giordano filo Hamas al centro della nostra inchiesta è attenzionato dalle autorità italiane ma, ciò nonostante, lancia l'ennesima provocazione scendendo oggi in piazza proprio a due passi da Milano, in provincia, esattamente a Sesto San Giovanni. Questo dopo essersi riunito con le sigle extraparlamentari di Potere al Popolo e il sindacato di base Usb a Piacenza in quelle che sembrano a tutti gli effetti le prove generali per la nascita di un partito islamico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
