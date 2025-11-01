Dopo 10 anni di querelle legale con il Comune di Ciampino, stavolta l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è diventata «Pagamento». Per la prima volta, infatti, ha dovuto subire un pignoramento proprio l'ente statale che solitamente le effettua queste requisizioni debitorie, sia nei confronti dei cittadini che delle imprese. Però in questo caso il ruolo di «debitrice» è proprio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale l'ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha notificato un pignoramento per una somma complessiva di 24 milioni di euro. Ma l'importo del debito è di 5 milioni e 643 mila euro, che però per legge viene incrementato del 50% quando si effettua un atto di pignoramento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La beffa dell'Agenzia delle Entrate: non paga i debiti e la pignorano