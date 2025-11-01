L’ Inter Under 23 in Trasferta contro l’Albinoleffe il 3 novembre

L'attenzione del mondo nerazzurro non è concentrata solo sulla Prima Squadra. Lunedì 3 novembre 2025, l'Inter Under 23 (o Inter Next Gen), impegnata nel Girone A di Serie C, affronterà, infatti, una sfida di grande interesse in trasferta contro l'AlbinoLeffe. La partita, valida per la 12ª giornata di campionato, si

