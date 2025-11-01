Kostic titolare o in panchina? Spalletti ha già deciso | ecco come verrà impiegato il serbo in Cremonese Juve Gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kostic convince e si prende la fascia: dopo la prova convincente con l’Udinese, il nuovo tecnico punta ancora su di lui. Una mossa a sorpresa che diventa una conferma.  Filip Kostic, dato da tutti per partente e ai margini del progetto, si è ripreso la  Juventus. Dopo la buona prova offerta mercoledì sera contro l’ Udinese  sotto la guida ad interim di  Massimo Brambilla, il nuovo tecnico  Luciano Spalletti  ha deciso di dargli fiducia. Come riportato da  Tuttosport, l’esterno serbo sarà confermato titolare anche questa sera (ore 20:45) nella delicata trasferta contro la Cremonese. Kostic: da esubero a titolare, Spalletti gli dà fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kostic titolare o in panchina spalletti ha gi224 deciso ecco come verr224 impiegato il serbo in cremonese juve gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Kostic titolare o in panchina? Spalletti ha già deciso: ecco come verrà impiegato il serbo in Cremonese Juve. Gli aggiornamenti

News recenti che potrebbero piacerti

kostic titolare panchina spallettiJuve, per Spalletti una partenza ad handicap: Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese - Juve, per Spalletti una partenza ad handicap: due titolarissimi, Yildiz e Kelly, indisponibili per la Cremonese e non convocati. sport.virgilio.it scrive

La prima Juve di Spalletti: le scelte di Luciano contro la Cremonese - Il nuovo tecnico bianconero per il suo esordio è costretto a rinunciare a Yildiz e Kelly: al momento nessuna rivoluzione tattica, resta il modulo con la difesa a tre ... Scrive corrieredellosport.it

kostic titolare panchina spallettiJuve, le prime scelte a sorpresa di Spalletti: Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese - Il nuovo allenatore dei bianconeri ha deciso di lasciare fuori dalla lista i due giocatori: l'elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kostic Titolare Panchina Spalletti