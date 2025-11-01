Kostic titolare o in panchina? Spalletti ha già deciso | ecco come verrà impiegato il serbo in Cremonese Juve Gli aggiornamenti

Kostic convince e si prende la fascia: dopo la prova convincente con l’Udinese, il nuovo tecnico punta ancora su di lui. Una mossa a sorpresa che diventa una conferma. Filip Kostic, dato da tutti per partente e ai margini del progetto, si è ripreso la Juventus. Dopo la buona prova offerta mercoledì sera contro l’ Udinese sotto la guida ad interim di Massimo Brambilla, il nuovo tecnico Luciano Spalletti ha deciso di dargli fiducia. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo sarà confermato titolare anche questa sera (ore 20:45) nella delicata trasferta contro la Cremonese. Kostic: da esubero a titolare, Spalletti gli dà fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic titolare o in panchina? Spalletti ha già deciso: ecco come verrà impiegato il serbo in Cremonese Juve. Gli aggiornamenti

#Vlahovic da quasi epurato a leader e #Kostic titolare in campo 88 minuti... Il calcio è una roulette e #Gatti un capitano. Quando si accende #Yildiz il match cambia e profuma sempre bianconero. Ritorno al gol. Ritorno alla vittoria. Spallettone, a te! #JuventusU - X Vai su X

Le scelte ufficiali di #JuveUdinese Massimo #Brambilla non cambia il modulo, ma gli uomini: #Kostic titolare a sinistra, #Cambiaso a destra, #Openda con #Vlahovic in attacco. #Runjaic si affida ai talenti di #Zaniolo e #Atta @maurizio_valletta @salvatoref - facebook.com Vai su Facebook

