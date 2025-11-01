Kostic subito in rete in Cremonese Juve | l’esordio di Spalletti è da record! È il secondo gol più veloce del club in trasferta | la statistica

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kostic subito in rete in Cremonese Juve: il dato sulla rete del serbo che ha dato al via l’era Spalletti. Un gol che non è solo un gol. La rete che ha sbloccato Cremonese Juve dopo appena un minuto e venticinque secondi non è soltanto la prima (e si spera non l’unica) gioia dell’era Luciano Spalletti, ma è anche un piccolo pezzo di storia statistica. Filip Kostic, l’uomo che non doveva nemmeno esserci, l’esubero rilanciato a sorpresa prima da Brambilla e poi dal nuovo tecnico, ha messo a segno un gol da record nel giorno del suo compleanno. CREMONESE JUVE LIVE Kostic: un avvio a tavoletta. Come riportato dal puntuale dato statistico di Opta, la rete del serbo è entrata di diritto negli annali della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kostic subito in rete in cremonese juve l8217esordio di spalletti 232 da record 200 il secondo gol pi249 veloce del club in trasferta la statistica

© Juventusnews24.com - Kostic subito in rete in Cremonese Juve: l’esordio di Spalletti è da record! È il secondo gol più veloce del club in trasferta: la statistica

Scopri altri approfondimenti

Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Inizia da Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Riporta sport.sky.it

kostic subito rete cremoneseKostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona - Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa. Secondo tuttomercatoweb.com

kostic subito rete cremoneseJuventus in vantaggio dopo 2 minuti a Cremona: è di Kostic il primo gol dell’era Spalletti - Filip Kostic firma il primo gol dell'era Spalletti, segnando dopo 2 minuti il gol del vantaggio della Juventus contro la Cremonese ... Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Kostic Subito Rete Cremonese