Kostic subito in rete in Cremonese Juve | l’esordio di Spalletti è da record! È il secondo gol più veloce del club in trasferta | la statistica
Kostic subito in rete in Cremonese Juve: il dato sulla rete del serbo che ha dato al via l’era Spalletti. Un gol che non è solo un gol. La rete che ha sbloccato Cremonese Juve dopo appena un minuto e venticinque secondi non è soltanto la prima (e si spera non l’unica) gioia dell’era Luciano Spalletti, ma è anche un piccolo pezzo di storia statistica. Filip Kostic, l’uomo che non doveva nemmeno esserci, l’esubero rilanciato a sorpresa prima da Brambilla e poi dal nuovo tecnico, ha messo a segno un gol da record nel giorno del suo compleanno. CREMONESE JUVE LIVE Kostic: un avvio a tavoletta. Come riportato dal puntuale dato statistico di Opta, la rete del serbo è entrata di diritto negli annali della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
I primi 95 secondi di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: ? Koopmeiners in difesa come braccetto di sinistra; ? Gol di Kostic dopo 84 secondi; ? Reazione praticamente nulla all’1-0 della Juventus. Bentornato in Serie A, Mister ? #Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Inizia da Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Riporta sport.sky.it
Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona - Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa. Secondo tuttomercatoweb.com
Juventus in vantaggio dopo 2 minuti a Cremona: è di Kostic il primo gol dell’era Spalletti - Filip Kostic firma il primo gol dell'era Spalletti, segnando dopo 2 minuti il gol del vantaggio della Juventus contro la Cremonese ... Riporta gianlucadimarzio.com