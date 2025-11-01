Koopmeiners Juve l’olandese subito al centro della nuova Signora di Spalletti | titolare a Cremona in coppia con quel compagno La scelta

Koopmeiners Juve, il tecnico lo mette al centro del progetto: a Cremona in coppia con Locatelli per ritrovare il faro dell’Atalanta. La rivoluzione di Luciano Spalletti inizia dal centrocampo. Il nuovo tecnico della Juventus, al suo esordio assoluto questa sera sul campo della Cremonese, lancia un segnale forte e chiaro: uno dei suoi primi obiettivi è recuperare e rivitalizzare Teun Koopmeiners. Come riportato da Tuttosport, dopo la panchina punitiva nel turno infrasettimanale, l’olandese torna titolare e si prende subito le chiavi della mediana. Koopmeiners Juve: la fiducia totale di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’olandese subito al centro della nuova Signora di Spalletti: titolare a Cremona in coppia con quel compagno. La scelta

