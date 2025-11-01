Koopmeiners Juve l’olandese subito al centro della nuova Signora di Spalletti | titolare a Cremona in coppia con quel compagno La scelta

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, il tecnico lo mette al centro del progetto: a Cremona in coppia con Locatelli per ritrovare il faro dell’Atalanta. La rivoluzione di  Luciano Spalletti  inizia dal centrocampo. Il nuovo tecnico della  Juventus, al suo esordio assoluto questa sera sul campo della  Cremonese, lancia un segnale forte e chiaro: uno dei suoi primi obiettivi è recuperare e  rivitalizzare Teun Koopmeiners. Come riportato da  Tuttosport, dopo la panchina punitiva nel turno infrasettimanale, l’olandese  torna titolare  e si prende subito le chiavi della mediana. Koopmeiners Juve: la fiducia totale di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners Juve, l'olandese subito al centro della nuova Signora di Spalletti: titolare a Cremona in coppia con quel compagno. La scelta

