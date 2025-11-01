Koopmeiners Juve la mossa clamorosa di Spalletti contro la Cremonese | l’olandese schierato come braccetto difensivo! I dettagli dopo i primi minuti di partita

Koopmeiners Juve, ruolo a sorpresa all’esordio del tecnico: l’olandese arretra in difesa al fianco di Gatti, l’emergenza costringe alla mossa. La prima Juventus di Luciano Spalletti non poteva che riservare sorprese, ma questa le batte tutte. Nella delicatissima trasferta di Cremona, l’emergenza difensiva ha costretto il nuovo tecnico a una mossa tattica clamorosa, un vero e proprio colpo di teatro: Teun Koopmeiners sta giocando come difensore centrale. CREMONESE JUVE LIVE Koopmeiners Juve: la scelta dettata dall’emergenza. Proprio così. L’olandese, acquistato in estate per essere il faro del centrocampo e reduce da un periodo disastroso che lo aveva visto finire in panchina, è stato arretrato di venti metri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, la mossa clamorosa di Spalletti contro la Cremonese: l’olandese schierato come braccetto difensivo! I dettagli dopo i primi minuti di partita

