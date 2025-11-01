Koopmeiners e la vittoria | cosa ha detto la prima Juventus di Spalletti

La prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus va in archivio con una vittoria importante, sia per il morale che per la classifica. La Cremonese di Nicola non aveva mai perso in casa e si era segnalata come ammazzagrandi, togliendo punti pesanti a Milan e Atalanta, e nei momenti in cui ha potuto ha anche provato a mettere paura ai bianconeri. Dunque, bilancio positivo nella notte del debutto e siccome Comolli aveva spiegato di aver perso il sonno per prestazioni e risultati dell'ultimo Tudor ne discende che abbia ritrovato serenità avendo incassato in due partite la posta piena. L'altra annotazione è che, nonostante il pochissimo tempo a disposizione, l'ex ct imbarcato a metà settimana dopo il licenziamento del predecessore ha cominciato a mettere qualcosa di suo dentro la Juventus.

