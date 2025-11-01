Kogasso | Prima bibliotecario ora poto le siepi Voglio il tetto del mondo da pugile

È arrivato in Italia a 8 anni, da Kinshasa, luogo simbolo della boxe. Adesso ne ha 30 e tira anche bene. “Per il pugilato ho sacrificato una vita intera. Potevo studiare, trovarmi un lavoro come si deve”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kogasso: “Prima bibliotecario, ora poto le siepi. Voglio il tetto del mondo da pugile”

