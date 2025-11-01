Kodi 21.3 Omega e Kodi 22.0 Alpha 2 Piers | Tutte le Novità
Il team di sviluppo di Kodi, guidato da garbear di Team-Kodi, ha annunciato il rilascio di due importanti versioni del popolare media player open source: Kodi 21.3 “Omega” (stable) e Kodi 22.0 Alpha 2 “Piers” (sviluppo). v21.3-Omega. Queste release segnano un passo avanti significativo per l’ecosistema Kodi, con aggiornamenti fondamentali che gettano le basi per il futuro della piattaforma. Kodi 21.3 “Omega” – La Versione Stabile si Consolida. La versione 21.3 “Omega” rappresenta l’ultimo aggiornamento della serie stabile 21.x, che porta con sé importanti correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
